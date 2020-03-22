ИА «Ореанда-Новости». Ангела Меркель рассказала, как на её жизнь повлиял коронавирус. Глава правительства Германии заявила в ходе выступления в Берлине, что отменила практически все мероприятия, которые включали чей-то визит или её поездку.

Немецкое правительство уточнило, что канцлер решила отправиться на домашний карантин из-за того, что у врача, делавшего ей прививку, был обнаружен коронавирус. Меркель будут регулярно обследовать на наличие COVID-19.

Сама Меркель отметила, что теперь её жизнь в основном состоит из теле- и видеоконференций.

По состоянию на 22 марта в ФРГ известно о более 20 тысячах заболевших. Из них 60 человек скончались.