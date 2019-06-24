ИА «Ореанда-Новости» Данные Центризбиркома говорят о том, он получает около 54% голосов.

Его соперником был кандидат от правящей партии Бинали Йылдырым, который признал поражение и поздравил конкурента с победой, пожелав тому "хорошо служить Стамбулу".

Президент Турции Эрдоган также поздравил Экрема Имамоглу.

Новоиспеченный мэр заявил президенту, что желает как можно скорее встретиться с ним, чтобы обсудить многие важные вопросы. Среди них проблема с городским транспортом, беженцами и возможными землетрясениями.

Голосование проводилось повторно после отмены результатов выборов 31 марта.