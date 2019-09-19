ИА «Ореанда-Новости» Команда «Металлург» из Магнитогорска смогла одолеть московского «Спартака» в регулярном матче чемпионата КХЛ у себя дома.

Игра завершилась со счётом 4:3. Стоит отметить, что «Металлург» выиграл и Ильёй Воробьёвым, так до этого хоккеист был вынужден сидеть на скамейке запасных.

Хозяева ледового стадиона заранее обеспечили себе прекрасное преимущество над противником. Ближе к 10 минуте Архип Неколенко, Роман Любимов и Эрик О`Делл забили три гола.

Однако москвичи более-менее привели счёт в порядок в середине второго периода, благодаря отличному броску Максима Цыплакова. Однако отыграться у «Спартака» не вышло.