19.09.2019, 19:56
«Металлург» обыграл «Спартак»
ИА «Ореанда-Новости» Команда «Металлург» из Магнитогорска смогла одолеть московского «Спартака» в регулярном матче чемпионата КХЛ у себя дома.
Игра завершилась со счётом 4:3. Стоит отметить, что «Металлург» выиграл и Ильёй Воробьёвым, так до этого хоккеист был вынужден сидеть на скамейке запасных.
Хозяева ледового стадиона заранее обеспечили себе прекрасное преимущество над противником. Ближе к 10 минуте Архип Неколенко, Роман Любимов и Эрик О`Делл забили три гола.
Однако москвичи более-менее привели счёт в порядок в середине второго периода, благодаря отличному броску Максима Цыплакова. Однако отыграться у «Спартака» не вышло.
Источник: «ИА Ореанда-Новости»
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