ИА «Ореанда-Новости» Глава Приморского гидрометцентра Борис Кубай рассказал, чем обусловлены наводнения в Сибири и аномальные дожди в Приморье в текущем году.

Основная причина природных катаклизмов – перегрев территории Китая этим летом. Специалист отметил, что весной и летом в эту страну проникал тёплый воздух повышенной влажности из тропиков. «Этот воздух распространялся дальше… и постепенно стал причиной наводнений сначала на Байкале, затем на Амуре, а потом в Приморье», – заключил Кубай.

Синоптик сообщил, что в некоторых районах Приморского края нормы выпадения осадков были превышены в 1,5–2 раза. Наиболее сильные дожди зафиксированы в средних и нижних течениях основных рек региона, но катастрофических паводков в настоящее время, к счастью, нет.