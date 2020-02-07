Об этом событии рассказали в Twitter представители национальной метеорологической службы.Речь идёт о принадлежащей Аргентине научно-исследовательской станции Эсперанса, которая находится на крайнем севере Антарктического полуострова. На этой станции метеонаблюдение осуществляется с 1961 года.В сообщении говорится, что. Этот показатель побил предыдущий рекорд - 17,5 градуса Цельсия, зарегистрированный в марте 2015 года.Специалисты связывают рекорд по температуре на антарктической станции с глобальным потеплением.