07.02.2020, 15:23
Метеорологи из Аргентины зафиксировали в Антарктиде новый рекорд по температуре
ИА «Ореанда-Новости». Метеорологами из Аргентины была зафиксирована на одной из станции в Антарктиде рекордно высокая температура. Об этом событии рассказали в Twitter представители национальной метеорологической службы.
Речь идёт о принадлежащей Аргентине научно-исследовательской станции Эсперанса, которая находится на крайнем севере Антарктического полуострова. На этой станции метеонаблюдение осуществляется с 1961 года.
В сообщении говорится, что на станции в четверг был зафиксирован новый рекорд по температуре - 18,3 градуса Цельсия. Этот показатель побил предыдущий рекорд - 17,5 градуса Цельсия, зарегистрированный в марте 2015 года.
Специалисты связывают рекорд по температуре на антарктической станции с глобальным потеплением.
Речь идёт о принадлежащей Аргентине научно-исследовательской станции Эсперанса, которая находится на крайнем севере Антарктического полуострова. На этой станции метеонаблюдение осуществляется с 1961 года.
В сообщении говорится, что на станции в четверг был зафиксирован новый рекорд по температуре - 18,3 градуса Цельсия. Этот показатель побил предыдущий рекорд - 17,5 градуса Цельсия, зарегистрированный в марте 2015 года.
Специалисты связывают рекорд по температуре на антарктической станции с глобальным потеплением.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии