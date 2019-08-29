ИА «Ореанда-Новости» Мэттью Макконахи будет преподавать в Техасском университете

Голливудский актёр, известный по ролям в фильмах «Сахара», «Газетчик» , «Интерстеллар» станет преподавателем факультета радио и телевидения. К исполнению своих обязанностей он приступит осенью 2019 года.

Как прокомментировали представители университета, Макконахи периодически работал в вузе. Его деятельность на научном поприще была высоко оценена. Актёр снискал славу выдающегося учителя и наставника.

Сообщается, что актёрская карьера не станет помехой для работы Макконахи в университете.