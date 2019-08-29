29.08.2019, 15:58
Мэттью Макконахи будет преподавать в Техасском университете
ИА «Ореанда-Новости» Мэттью Макконахи будет преподавать в Техасском университете
Голливудский актёр, известный по ролям в фильмах «Сахара», «Газетчик» , «Интерстеллар» станет преподавателем факультета радио и телевидения. К исполнению своих обязанностей он приступит осенью 2019 года.
Как прокомментировали представители университета, Макконахи периодически работал в вузе. Его деятельность на научном поприще была высоко оценена. Актёр снискал славу выдающегося учителя и наставника.
Сообщается, что актёрская карьера не станет помехой для работы Макконахи в университете.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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