ИА «Ореанда-Новости». Сегодня Microsoft опубликовала заявление, в котором говорится, что хакеры Fancy Bear, обвиняемые в работе на правительство России, использовали принтеры, устройства "интернет вещей" и другие устройства для проникновения в компьютерные сети.

Атака была довольно масштабной - киберпреступники использовали устройства IoT в качестве точек доступа к более крупным корпоративным сетям. Гаджеты смогли взломать, потому что один из них не установил обновление безопасности, а два других имели стандартный пароль.

За это время Microsoft была вынуждена уведомить 1400 предприятий о существующих угрозах от хакеров Fancy Bear. На данный момент компания не знала, что удалось заполучить злоумышленникам, и что они специально искали. Сейчас компания работает над повышением безопасности своего программного обеспечения.

«Безопасность устройств IoT должна уделяться гораздо больше внимания, чем она есть, потому что такие устройства могут полностью скомпрометировать даже самую безопасную сетевую инфраструктуру. Хакеры знают это и успешно используют эти знания», - добавляют эксперты.