05.03.2020, 13:19
МИД Белоруссии: республика не желает развивать отношения с США в ущерб связям с РФ
ИА «Ореанда-Новости». Олег Кравченко, работающий на должности замминистра иностранных дел Белоруссии, заявил, что белорусские власти отказываются развивать отношения с США в ущерб связям с РФ, сообщает БЕЛТА.
Белорусский государственный деятель сказал, что логика расширения контактов с Вашингтоном за счёт многоуровневых, комплексных, выгодных для республики связей с Российской Федерацией ошибочна. По словам Кравченко, данный подход неприемлем для руководства страны и не имеет смысла.
Дипломат считает, что улучшение отношений Минска и Вашингтона произошло не из-за украинских событий, и оно не связано с ухудшением отношений США и России. По его словам, развитие процесса нормализации отношений происходило благодаря усилиям двух государств и политической воле.
Белорусский государственный деятель сказал, что логика расширения контактов с Вашингтоном за счёт многоуровневых, комплексных, выгодных для республики связей с Российской Федерацией ошибочна. По словам Кравченко, данный подход неприемлем для руководства страны и не имеет смысла.
Дипломат считает, что улучшение отношений Минска и Вашингтона произошло не из-за украинских событий, и оно не связано с ухудшением отношений США и России. По его словам, развитие процесса нормализации отношений происходило благодаря усилиям двух государств и политической воле.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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