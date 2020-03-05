Белорусский государственный деятель сказал, что логика расширения контактов с Вашингтоном за счёт многоуровневых, комплексных, выгодных для республики связей с Российской Федерацией ошибочна. По словам Кравченко, данный подход неприемлем для руководства страны и не имеет смысла.Дипломат считает, чтоПо его словам, развитие процесса нормализации отношений происходило благодаря усилиям двух государств и политической воле.