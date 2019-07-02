Такое заявление глава китайского МИД сделал после российских сообщений о необходимости расширить круг стран, которые начнут ядерное разоружение. Кэн Шуан подчеркнул, что именно Россия с США имеют самый большой ядерный потенциал, поэтому они должны первыми полностью отказаться от возможности использовать этот вид оружия. Постепенно от него откажутся и другие страны.

РФ необходимо действовать, учитывая все договорённости с ООН. По его словам, и США, и РФ должны в призрачной манере сократить ядерные арсеналы, так как это неизбежный процесс. И в итоге произойдет полное разоружение во всем мире.

Сейчас в переговорах на эту тему не участвует Франция и Англия.