Накануне властями Казахстана в связи с непогодой объявлен режим чрезвычайной ситуации. Было заявлено в связи с сильным ветром и метелью об отмене в столице занятий в колледжах и школах. Городские власти также дали совет не посещать дошкольные учреждения.Также в МИД проинформировали о закрытии автотрассы Караганда-Нур-Султан.