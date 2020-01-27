27.01.2020, 13:13
МИД проинформировал россиян о том, что могут быть задержки в аэропорту Нур-Султана
ИА «Ореанда-Новости». МИД РФ проинформировал граждан России о том, что могут быть задержаны или отменены рейсы в международном аэропорту Нур-Султана. Такая ситуация сложилась из-за сложных метеоусловий.
Накануне властями Казахстана в связи с непогодой объявлен режим чрезвычайной ситуации. Было заявлено в связи с сильным ветром и метелью об отмене в столице занятий в колледжах и школах. Городские власти также дали совет не посещать дошкольные учреждения.
В российском ведомстве сообщают о том, что в Казахстане 27 января сложились сложные погодные условия. Заявлено об обильном снегопаде и сильном ветре. Также говорится, что случились сбои в транспортном сообщении и отменяются и задерживаются рейсы в аэропорту "Нурсултан Назарбаев".
Также в МИД проинформировали о закрытии автотрассы Караганда-Нур-Султан.
Накануне властями Казахстана в связи с непогодой объявлен режим чрезвычайной ситуации. Было заявлено в связи с сильным ветром и метелью об отмене в столице занятий в колледжах и школах. Городские власти также дали совет не посещать дошкольные учреждения.
В российском ведомстве сообщают о том, что в Казахстане 27 января сложились сложные погодные условия. Заявлено об обильном снегопаде и сильном ветре. Также говорится, что случились сбои в транспортном сообщении и отменяются и задерживаются рейсы в аэропорту "Нурсултан Назарбаев".
Также в МИД проинформировали о закрытии автотрассы Караганда-Нур-Султан.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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