ИА "Ореанда-Новости". В Российском МИДе заявили, что американские коллеги пытаются помешать работе ООН.

В связи с тем, что финансовое положение Организации Объединённых Наций значительно ухудшилось, МИД РФ выпустил сообщение. В нём, он призвал стран-членов организации выплачивать взносы своевременно и привёл в качестве негативного примера США.

Вашингтон – один из главных должников организации. Их долг уже превысил один миллиард долларов. В Министерстве иностранных дел России считают, что таким образом США намерены нарушить стабильное функционирование организации. Кроме этого, Россия упомянула ограничения в выдаче виз некоторым политикам, что также является препятствием во взаимодействии стран.

На данный момент в ООН введен режим жёсткой экономии средств. Начиная с середины этого месяца будет обеспечиваться лишь два заседания в день со своим чётким расписанием. Будет ограничен объём документов, требующий перевода на шесть официальных языков. Кроме того, сократятся расходы на электричество, кондиционирование и охрану.