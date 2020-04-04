ИА «Ореанда-Новости». Российский МИД оценил нежелание нескольких стран отменить санкции на фоне коронавируса. Россия возмущена таким положением дел, которые ставит жителей наиболее уязвимых стран на грань выживания, говорится на сайте внешнеполитического ведомства.

МИД считает, что при данных обстоятельствах Генеральный секретарь ООН должен настойчиво возвышать голос против ограничительных мер.

Также ведомство выразило сожаление по поводу того факта, что США, Великобритания и ЕС, «на поводу которых пошли» Грузия и Украины, не отказались от политизированных подходов.

Ранее сообщалось, что страны Евросоюза, США, Украина, Великобритания и Грузия выступили против российской резолюции. Документ предлагал противостоять коронавирусу вместе, отменив санкции и сняв другие ограничения.