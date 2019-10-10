ИА «Ореанда-Новости». Кубинский парламент избрал председателем Госсовета страны Мигеля Диаса-Канеля президентом Кубы, пишет RT.



Отмечается, что таковыми оказались результаты голосования в Национальной ассамблее.



Ранее Национальная ассамблея народной власти Кубы поддержала кандидатуру Эстебана Ласо на должность председателя Государственного совета Кубы.



Также Мигель Диас-Канель уже заявлял о желании посетить Россию в конце октября.