10.10.2019, 21:09
Мигель Диас-Канель избран президентом Кубы
ИА «Ореанда-Новости». Кубинский парламент избрал председателем Госсовета страны Мигеля Диаса-Канеля президентом Кубы, пишет RT.
Отмечается, что таковыми оказались результаты голосования в Национальной ассамблее.
Ранее Национальная ассамблея народной власти Кубы поддержала кандидатуру Эстебана Ласо на должность председателя Государственного совета Кубы.
Также Мигель Диас-Канель уже заявлял о желании посетить Россию в конце октября.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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