ИА «Ореанда-Новости»Кубинский парламент избрал председателем Госсовета страны Мигеля Диаса-Канеля президентом Кубы, пишет RT.

Отмечается, что таковыми оказались результаты голосования в Национальной ассамблее.

Ранее Национальная ассамблея народной власти Кубы поддержала кандидатуру Эстебана Ласо на должность председателя Государственного совета Кубы.

Также Мигель Диас-Канель уже заявлял о желании посетить Россию в конце октября.