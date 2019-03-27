ИА «Ореанда-Новости» В Средиземном море у берегов Ливии торговое судно, следовавшее под флагом Турции, оказало помощь тонущим людям. После того, как спасательная операция была завершена, корабль, вместо того, чтобы высадить пострадавших в Ливии, вдруг совершил разворот на 180 градусов и направился в сторону Мальты.

Власти Италии считают, что мигранты захватили судно. Как передаёт ТАСС, итальянские власти назвали произошедшее пиратством. Как заявил министр внутренних дел и вице-премьер Италии Маттео Сальвини, корабль не будет допущен в территориальные воды Италии.

В Италии идёт активная борьба с нелегальными мигрантами из Африки и Ближнего Востока, заходить в итальянские порты запрещено всем судам неправительственных организаций.