12.01.2020, 15:51
Миллер рассказал о том, что РФ может сама завершить строительство "Северного потока - 2"
ИА «Ореанда-Новости» По словам Алексеея Миллера, работающего на должности председателя правления ПАО "Газпром", РФ сегодня имеет возможность самостоятельно достроить проект "Северный поток - 2".
Миллер заявил, что сегодня технологические риски решаются мощностями компании, поэтому газопровод будет достроен. По его словам, на то, чтобы завершить начатое дело до конца, потребуется больше времени, но, чтобы сделать это самим, в настоящий момент не существует никаких технологических препятствий.
Ранее глава Российского государства Владимир Путин во время совместной пресс-конференции с германским канцлером Ангелой Меркель заявил, что работы по "Северному потоку - 2" планируется завершить к первому кварталу следующего года.
Миллер заявил, что сегодня технологические риски решаются мощностями компании, поэтому газопровод будет достроен. По его словам, на то, чтобы завершить начатое дело до конца, потребуется больше времени, но, чтобы сделать это самим, в настоящий момент не существует никаких технологических препятствий.
Ранее глава Российского государства Владимир Путин во время совместной пресс-конференции с германским канцлером Ангелой Меркель заявил, что работы по "Северному потоку - 2" планируется завершить к первому кварталу следующего года.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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