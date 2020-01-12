Миллер заявил, что сегодня технологические риски решаются мощностями компании, поэтому газопровод будет достроен.Ранее глава Российского государства Владимир Путин во время совместной пресс-конференции с германским канцлером Ангелой Меркель заявил, что работы по "Северному потоку - 2" планируется завершить к первому кварталу следующего года.