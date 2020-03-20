ИА «Ореанда-Новости» . Американское министерство финансов приняло решение о продлении отсрочки для введения санкций по «Группе ГАЗ» до 22 июля текущего года. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале ведомства сегодня, 20 марта.

В документе уточняется, что отсрочка введения санкций будет продлена, а все транзакции и иные действия разрешат проводить до полуночи 22 июля настоящего года. Следует отметить, что ранее представители минфина США неоднократно сдвигали данную отсрочку по санкциям. Последний опубликованный дедлайн должен был закончиться в конце марта 2020 года.

Напомним, что Олега Дерипаску и подконтрольные ему организации Соединённые Штаты внесли в «чёрный список» ещё в позапрошлом году. После того, как Дерипаска понизил свою долю в активах и перестал управлять компанией, министерство финансов приняло решение вывести из-под санкций организации «En+», «Русал» и «Евросибэнерго». При этом предприниматель и остальные компании «Группы ГАЗ» остались в чёрном санкционном списке Штатов.