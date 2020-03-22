ИА «Ореанда-Новости». Американский министр финансов назвал сроки выхода США из кризисной ситуации с коронавирусом. Стивен Мнучин заявил в интервью Fox Business, что Вашингтон рассматривает возникшую ситуацию как кризисный сценарий на 10-12 недель.

Мнучин отметил, что США удастся стабилизировать экономику, однако может возникнуть необходимость обратиться в конгресс за дополнительными средствами.

На данный момент в конгрессе обсуждается уже третий по счёту законопроект, который направлен на борьбу с коронавирусом. Его объём оценивается в 1 триллион долларов. Ранее конгресс уже выделил свыше восьми миллиардов долларов на эти цели. Затем было принято решение принять 100-миллиардный пакет для помощи работникам, который гарантирует оплачиваемые отпуска всем заразившимся коронавирусом.