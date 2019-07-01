ИА «Ореанда-Новости». Об этом Бижан Зангане заявил на встрече с журналистами перед заседанием ОПЕК. Как он отмечает, Иран не будет против соглашений между Саудовской Аравией и Россией. Тегеран не станет из-за этого выходить из организации, однако, по его мнению, ОПЕК «медленно умирает» из-за того, что все решения фактически зависят только от двух стран и двух лидеров.

Напомним, что в начале июля в Вене проходят встречи министров стран Венского соглашения, на котором они решат вопрос о сокращении добычи нефти. Сейчас это предложение поддерживает президент РФ и принц Саудовской Аравии. Что об этом скажут другие правители, решится в ходе встречи. Однако многие уверены, что последнее слово остаётся только за Путиным и Салманом ас-Саудом.