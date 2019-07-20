ИА «Ореанда-Новости» . Министр обороны Украины Степан Полторак прокомментировал инцидент, произошедший 19 июля с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом в субботу, 20 июля, сообщил украинский журналист Юрий Бутусов.

Ранее 19 июля на хостинге YouТube было опубликовано видео, в ходе просмотра которого складывается впечатление, что Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих резко оттолкнул Полторака.

«Степан Полторак сказал, что никакого инцидента не произошло», — написал Бутусов в Facebook. По его словам, глава государства подошел к замглавы офиса президента Руслана Рябошапке и заместителю главы администрации президента Кириллу Тимошенко.

«Видимо, президент хотел что-то им сказать наедине по другой теме. Поэтому он повернулся в сторону министра и сказал: «Секундочку!» — отметил Бутусов.

При этом, по словам министра, сказано это было корректно, без чего-то угрожающего.

На появившемся в Сети видео запечатлено, как президент Украины стоит в окружении Полторака, начальника Генштаба Руслана Хомчака, замглавы офиса президента Руслана Рябошапки и Кирилла Тимошенко. В какой-то момент Зеленский резко повернулся к Полтораку и оттолкнул его от себя. Министр не удержался на месте, сделал несколько шагов назад, после чего подошел обратно, но уже не так близко.

В офисе президента трактовку инцидента назвали полной чушью, объяснив, что украинскому лидеру поступил «срочный звонок», и он попросил Полторака подождать. При этом на видео телефона в руках у главы государства нет.



