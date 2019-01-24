ИА «Ореанда-Новости» Министр обороны страны Владимир Падрино Лопес заявил, что события в стране являются госпереворотом. «Я предупреждаю о государственном перевороте в отношении законной власти, демократии и легитимного президента Николаса Мадуро», — приводит слова венесуэльского министра обороны РИА Новости. Также Падрино заявлял, что армия не признает Гуаидо президентом Венесуэлы.

Накануне спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо объявил себя временным главой государства, пока в стране действует временное правительство.Статус Гуаидо признали США, и на данный момент ещё ряд стран: Канада, Аргентина, Бразилия, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Панама, Парагвай, Перу, Грузия, Албания.

Ране глава МИД РФ Сергей Лавров назвал происходящее в Венесуэле «очередным грубейшим вмешательством» во внутренние дела государства. Министр также отметил возможную причастность США и других стран к госперевороту, так как они признали «временного президента» Гуаидо.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в своём микроблоге в Twitter отметил очередное нарушение конституции. «Мы стали свидетелями, как на площади в очередной раз вопреки конституции "выбирается" другой глава государства», — написал Медведев в блоге.

Глава кабмина также высказал предположение о том, как бы отреагировал президент США Дональд Трамп, если бы подобный переворот случился в Америке.

«Представим себе на мгновение, как американский народ воспринял бы новость о том, что в результате бюджетного кризиса (шатдауна) новым президентом объявил себя, например, спикер Палаты представителей США. Как к этому отнесся бы действующий американский президент? Но когда речь идёт о других — подобное в порядке вещей. И наплевать на приличия, международное право, чужой суверенитет, а самое главное — на жизни людей», — отметил премьер.

Посол Венесуэлы в России Карлос Рафаэль Фария Тортоса подчеркнул, что законная власть пытается сделать всё, чтобы избежать кризиса. «Президент Мадуро постоянно призывает к диалогу, и наше правительство ищет возможность, как выйти из этого кризиса, - сказал дипломат в интервью телеканалу Россия-24.