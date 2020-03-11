ИА «Ореанда-Новости» . Глава польского МИД Яцек Чапутович в своём интервью для издания «РБК» заявил, что Союз сыграл самую главную роль в победе над фашистами, однако виновен в нападении Германии на Польшу. Об этом сообщает издание «РИА Новости».

Глава министерства иностранных дел Польши отметил, что СССР внёс огромный вклад в завершение войны, сыграл главную роль в победе над фашисткой Германией, а также понёс непоправимые потери.

В своём заявлении Яцек Чапутович выразил несогласие с мнениями политиков своего государства, которые обвиняют Москву в развязывании военных действий наравне с Гитлером. Но при этом он отметил, что СССР «несёт ответственность за нападение Германии на территорию Польши» из-за соглашения, которое заключили Сталин и Гитлер.

«Для польского общества это является очевидным, однако россияне до конца не осознают этот факт», - заявил министр.