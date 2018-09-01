ИА «Ореанда-Новости». Сирийскими военными были захвачены боевики, готовившие террористические акты в Пальмире. В Министерстве обороны сообщили, что диверсантов готовили американские инструкторы на базе Эт-Танф.

В Центре по примирению враждующих сторон сообщили, что в пять утра в 36 км от Пальмиры на юго-востоке произошло боевое столкновение сирийских войск с диверсионно-террористической группой боевиков, которая планировала прорваться из района населенного пункта Эт-Танф в сторону Пальмиры.

В результате столкновения были убиты двое террористов, двоих удалось взять в плен и заставить дать показания. Один из пленных террористов сообщил о том, что в подготовке участвовали специалисты из Соединённых Штатов, а также с американских баз поставлялись оружие и боеприпасы. Перед боевиками была поставлена задача обеспечить проход лавных сил около 300 боевиков для захвата города в течение ближайшей недели.

Центр поделился информацией, что, по показаниям пленных террористов, в 55 километрах оккупированной американцами территории Эт-Танфы располагается база для подготовки боевиков. Обучение производят американские военные для дестабилизации ситуации в Сирии.

Вблизи этого объекта располагается лагерь беженцев Рукбан, который на данный момент является крупнейшим, так как в нём проживают около 60 тысяч женщин и дете1, бежавших из Ракки и Дейр-эз-Зора. Таким образом, выходит, что беженцы Рукбана служат своеобразным живым щитом или заложниками.

В Центре подчеркивают, что незаконное развертывание военной базы Соединённых Штатов в районе населенного пункта Эт-Танфа на сирийско-иорданской границе публично оправдывается американцами "необходимостью проведения операций против Исламского государства.

Центр по примирению враждующих сторон обращает внимание и на то, что за всё то время, что на этом месте существует база американцев, нет сведений ни об одной операции против террористов в этом районе. Зато известны случаи, когда США препятствовали доступу гуманитарных конвоев в лагерь беженцев.

30 августа эта проблема поднималась на совместном заседании Межведомственных координационных штабов России и Сирии по возвращению беженцев на сирийскую территорию.