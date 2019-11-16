ИА «Ореанда-Новости». Документы, рассказывающие о действиях словацких партизан во время войны, были рассекречены военным ведомством России.

Документы доступны на сайте Минобороны России в специально отведённом 75-летию Словацкого национального восстания разделе.

В документах содержится информация о партизанском движении Словакии, которое действовало в годы Второй мировой войны.

В разделе же речь идёт о том, что словацкие партизаны просят помощи у СССР. Отрядам были необходимы силы десантных, авиационных войск, помощь с боеприпасами и вооружением. Кроме того, партизаны просили людей, для управления отрядами и координации их действий.

По данным военного ведомства, в 1944 году в Словакии было активно 42 отряда партизан. Их численность достигала 4,6 человек.