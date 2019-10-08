ИА «Ореанда-Новости». Лукашенко заявил о том, что Белоруссия готова заняться разработкой специального документа.

Разрабатывать планируется декларацию о неразмещении ракет средней и меньшей дальности. Ссылаясь на заявление лидера страны, об этом заявил ТАСС.

Лукашенко выступил на международной экспертной конференции «Европейская безопасность: отойти от края пропасти». Во время своего доклада, президент страны заявил о том, что отношения между Российской Федерацией и странами Североатлантического альянса ухудшились. НАТО и Россия могут вызвать следующую мировую войну, если их отношения продолжат усугубляться.



Тем более сейчас, когда военно-политический блок начал уступать в мощи российскому вооружению.

Ранее министр иностранных дел республики призвал страны отказаться от использования ракет средней и меньшей дальности. Спикер назвал это шагом, который могут совершить все страны для укрепления мира.