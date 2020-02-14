ИА «Ореанда-Новости». Лукашенко заявил, что в отношении России могут быть введены крупные денежные штрафы за срыв сроков ввода в эксплуатацию БелАЭС.

Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика может ввести крупные денежные штрафы за срыв своевременного ввода в эксплуатацию БелАЭС. Данные меры будут приняты, если Россия не примет предложение Минска, который просит снизить ставки кредита и отсрочить его выплаты до пяти лет. Об этом сообщает государственное агентство Sputnik Беларусь.

Лукашенко напомнил, что Россия обязывалась ввести энергетические блоки БелАЭС, однако сама «сорвала сроки». Он рассказал, что в Сочи Владимир Путин призвал к мирному поиску взаимоприемлемого решения. Поэтому Лукашенко предложил снизить процент по кредиту до 3%. Также он заметил, что «логично» было бы отсрочить выплаты данного кредита до пяти лет.



