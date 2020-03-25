На фоне тотального карантина и жестких ограничений, которые были введены руководством разных государств для недопущения распространения коронавируса, в первой половине нынешнего года в экономике мира случится резкий спад.Авторы материала указывают, что закрытие предприятий и сокращение авиасообщения способствуют тому, что падает индекс деловой активности. К примеру, в Еврозоне данный показатель снизился до минимума с 1998 года.