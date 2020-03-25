25.03.2020, 07:16
Мировой экономике предсказали ужасное будущее
ИА «Ореанда-Новости». В публикации издания Bloomberg мировой экономике предсказывается ужасное будущее в связи с распространением коронавируса, рассказывает "Лента.ру".
На фоне тотального карантина и жестких ограничений, которые были введены руководством разных государств для недопущения распространения коронавируса, в первой половине нынешнего года в экономике мира случится резкий спад.
Авторы материала указывают, что закрытие предприятий и сокращение авиасообщения способствуют тому, что падает индекс деловой активности. К примеру, в Еврозоне данный показатель снизился до минимума с 1998 года.
На фоне тотального карантина и жестких ограничений, которые были введены руководством разных государств для недопущения распространения коронавируса, в первой половине нынешнего года в экономике мира случится резкий спад.
Авторы материала указывают, что закрытие предприятий и сокращение авиасообщения способствуют тому, что падает индекс деловой активности. К примеру, в Еврозоне данный показатель снизился до минимума с 1998 года.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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