19.03.2020, 12:04
Миру предсказали огромную безработицу
ИА «Ореанда-Новости». Международной организацией труда была предсказана огромная безработица и мировой кризис в связи с распространением коронавируса, заявлено в публикации агентства Reuters.
Эксперты считают, что рабочих мест могут лишиться двадцать пять миллионов человек, если страны не начнут предпринимать шаги, направленные на то, чтобы защитить работников от последствий кризиса. Для сравнения, в 2008 году, когда случился финансовый кризис всемирного масштаба, безработных стало больше на двадцать два миллиона человек.
В организации заявили, что руководствам разных государств необходимо осуществлять действия скоординированно, как это произошло двенадцать лет назад.
Эксперты считают, что рабочих мест могут лишиться двадцать пять миллионов человек, если страны не начнут предпринимать шаги, направленные на то, чтобы защитить работников от последствий кризиса. Для сравнения, в 2008 году, когда случился финансовый кризис всемирного масштаба, безработных стало больше на двадцать два миллиона человек.
В организации заявили, что руководствам разных государств необходимо осуществлять действия скоординированно, как это произошло двенадцать лет назад.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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