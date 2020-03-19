.

Эксперты считают, что. Для сравнения, в 2008 году, когда случился финансовый кризис всемирного масштаба, безработных стало больше на двадцать два миллиона человек.В организации заявили, что руководствам разных государств необходимо осуществлять действия скоординированно, как это произошло двенадцать лет назад.