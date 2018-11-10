ИА «Ореанда-Новости» Во вторник в Америке начнутся продажи мемуаров Мишель Обамы. В своей автобиографической книге «Становление» она поделилась воспоминаниями о своей семейной жизни, о взлётах и падениях на своём жизненном пути. По словам супруги экс-президента США, поклонники называли её влиятельнейшей женщиной в мире, а недоброжелатели обзывали «сердитой чёрной женщиной».





Особое место в книге занимает нынешний президент США Дональд Трамп. Бывшая первая леди откровенно поделилась, что в 2016 году её шокировало, что именно Трамп выиграл выборы. А некоторые ситуации, по её признанию, она никогда не простит Трампу.





Мишель Обама вспоминает о страхе, который испытывала несколько лет назад, когда она с супругом и их семьёй переехала в Белый дом.





В 2011 году Дональд Трамп поддержал слухи о происхождении Барака Обамы. Он заявил, что его предшественник родился не в США, а в Кении, а значит, не мог участвовать в борьбе за пост главы Белого дома.





В своих мемуарах Мишель Обама называет действия Трампа «сумасшедшими и злобными» и обвиняет его в фанатизме и ксенофобии.





Цитата из книги: «Я боялась, что какой-нибудь психически нездоровый человек с заряженным пистолетом мог приехать в Вашингтон. А если бы он захотел найти наших девочек? Моя семья была в опасности из-за громких и необдуманных заявлений Дональда Трампа, и этого я никогда ему не прощу».





Действующий президент прокомментировал обвинение Мишель Обамы: «Она говорит о безопасности? А что её супруг сделал с нашими военными? Именно он виноват в том, что наша страна стала очень небезопасной для вас и вас и вас», - сказал Трамп на пресс-конференции, указывая пальцем на журналистов.





Трамп не ответил на вопрос, обижен ли он на первую леди после её заявлений, но отметил, что Обама хорошо заработала на публикации мемуаров.





Продажи книги начнутся в США во вторник. Она выйдет на двадцати четырёх языках. Аудиоверсия книги также уже готова. Начиная со следующей недели, Мишель Обама планирует встретиться с читателями из десяти городов по всему миру и представить им свою книгу.