ИА "Ореанда-Новости". В Москве с размахом состоялась свадьба короля Малайзии Мухаммада V Келантана Султана и победительницы конкурса "Мисс Москва" 2015 года Оксаны Воеводиной. Как сообщает "Интерфакс", торжественная церемония прошла в концертном зале Barvikha Concert Hall в минувший четверг, 22 ноября.

Церемония состоялась без алкоголя, торжественная трапеза была халяльной. Как сообщают СМИ, король предстал публике в малайзийской национальной одежде, невеста вышла к гостям в русском народном костюме.

Одной из приглашенных на церемонию стала организатор конкурса "Мисс Москва" Татьяна Андреева. По её словам, жених и невеста познакомились больше года назад, их связывают серьёзные чувства. По сведениям СМИ, за некоторое время до свадьбы невеста приняла ислам и стала носить хиджаб.

Статус супруги короля Малайзии пока не определён. По данным источников, этот вопрос будет решать король и Совет правителей. Пока этот вопрос открыт, Воеводина получит ненаследственный почетный титул "Датин". Он даётся супруге высокопоставленного гражданина страны автоматически, вне зависимости от происхождения.

Оксана Воеводина стала обладательницей титула "Мисс Москва" в 2015 году, победительнице было 22 года. Воеводина является выпускницей РГЭУ им. Плеханова, после окончания работала над дизайном одежды и купальников.

Король Мухаммад V стал королем Малайзии в 2016 году. Он является наследственным султаном штата Келантан. В Малайзии должность главы государства – Верховного правителя является выборной: короля избирают из своей среды раз в пять лет, или когда должность становится вакантной, девять султанов – наследственных правителей штатов, входящих в состав страны. Султаны объединены по конституции в отдельный орган законодательной власти – Совет правителей.

Ранее король был единожды женат, и последние 10 лет до недавней свадьбы состоял в разводе.

Конкурс "Мисс Москва" проводится с 1994 года, является ежегодным, в нём могут принять участие жительницы Москвы и Московской области в возрасте от 15 до 25 лет.