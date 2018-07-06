06.07.2018, 17:14
Можно ли забыть о секте?
ИА РЕАНДА-НОВОСТИ. 6 июля 2018 года японским правительством приведен в действие приговор в отношении членов секты «Аум Синрикё». Семь главарей этой экстремистской организации были казнены согласно принятым традициям. Еще в 2004 году они были приговорены к повешению. Среди приговорённых был основатель секты Мацумото Тидзуо, носивший псевдоним Секо Асахары.
Спустя 23 года японцы не могут забыть самое известное дело, связанное с деятельностью «Аум Синрикё», террористическую атаку в токийском метро. 20 марта 1995 года в результате распыления токсичного газа погибло 13 человек. Около 5 тысяч жителей пострадали, получив отравление от распространившегося вещества. Как стало позже известно, изначально предполагалось, что количество жертв будет в сотни раз больше. Члены секты планировали распылить газ «Зарин» с высоты птичьего полета. Для этих нужд Секо Асахара приобрел российский вертолет МИ-17. Масштабы катастрофы, которая, к счастью, не произошла, трудно даже спрогнозировать.
Газ «Зарин» также фигурировал в нескольких делах, связанных с убийствами сотен людей. В 1994 году его распылили в японском городкеМацумото, где жертвами атаки стали более 200 жителей, среди них 7 погибших. Годом позже люди из деревушки Камику-Иссики сообщили местным властям, что от завода, подчиненного «Аум Синрикё», исходит токсичный запах неизвестного происхождения. В результате выбросаотравляющих веществ с фабрики недомогание почувствовали некоторые жители близлежащих поселений. Еще одним крупным скандалом обернулось дело нотариуса Киёси Кария. Член его семьи, младшая сестра, попытавшаяся покинуть экстремистскую организацию, подставила под удар и свою собственную жизнь, и жизнь своего старшего брата. Члены «Аум Синрикё» жестоко отомстили за предательство Киёси Кария был заживо запечен в СВЧ-печи мусоросжигательной фабрики, а затем остатки тела были найдены в озере Кавагути. Причастность одного из главарей секты к данному преступлению было доказано лишь в 2004 году.
И кто бы мог подумать, что основатель псевдобуддийской секты, замешанной в столь ужасных событиях, состоял в дружественных отношениях с самим Далай-ламой. Видимо, слова мудрого наставника, пропитанные гуманизмом к окружающим, так и не возымели должного влияния на Мацумото Тидзуо.
После произошедших событий, долгих судебных разбирательств секта «Аум Синрикё» была официально запрещена по всему миру. Но это не помешало членам данной «банды» реорганизовать ее в организацию «Алеф», которая на сегодняшний день продолжает существовать в полулегальной форме.
Спустя 23 года японцы не могут забыть самое известное дело, связанное с деятельностью «Аум Синрикё», террористическую атаку в токийском метро. 20 марта 1995 года в результате распыления токсичного газа погибло 13 человек. Около 5 тысяч жителей пострадали, получив отравление от распространившегося вещества. Как стало позже известно, изначально предполагалось, что количество жертв будет в сотни раз больше. Члены секты планировали распылить газ «Зарин» с высоты птичьего полета. Для этих нужд Секо Асахара приобрел российский вертолет МИ-17. Масштабы катастрофы, которая, к счастью, не произошла, трудно даже спрогнозировать.
Газ «Зарин» также фигурировал в нескольких делах, связанных с убийствами сотен людей. В 1994 году его распылили в японском городкеМацумото, где жертвами атаки стали более 200 жителей, среди них 7 погибших. Годом позже люди из деревушки Камику-Иссики сообщили местным властям, что от завода, подчиненного «Аум Синрикё», исходит токсичный запах неизвестного происхождения. В результате выбросаотравляющих веществ с фабрики недомогание почувствовали некоторые жители близлежащих поселений. Еще одним крупным скандалом обернулось дело нотариуса Киёси Кария. Член его семьи, младшая сестра, попытавшаяся покинуть экстремистскую организацию, подставила под удар и свою собственную жизнь, и жизнь своего старшего брата. Члены «Аум Синрикё» жестоко отомстили за предательство Киёси Кария был заживо запечен в СВЧ-печи мусоросжигательной фабрики, а затем остатки тела были найдены в озере Кавагути. Причастность одного из главарей секты к данному преступлению было доказано лишь в 2004 году.
И кто бы мог подумать, что основатель псевдобуддийской секты, замешанной в столь ужасных событиях, состоял в дружественных отношениях с самим Далай-ламой. Видимо, слова мудрого наставника, пропитанные гуманизмом к окружающим, так и не возымели должного влияния на Мацумото Тидзуо.
После произошедших событий, долгих судебных разбирательств секта «Аум Синрикё» была официально запрещена по всему миру. Но это не помешало членам данной «банды» реорганизовать ее в организацию «Алеф», которая на сегодняшний день продолжает существовать в полулегальной форме.
Источник: ИА РЕАНДА-НОВОСТИ
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