Экологи сейчас обеспокоены тем, что вода в Днепре остаётся на прежнем уровне, хотя её должно быть больше из-за таяния снега. При этом местная пресса сообщает, что в некоторых местах Днепр можно перейти пешком. Например, в селе Наславча, расположенном первым по течению, в русле периодически появляются песчаные отмели, а до середины реки в засуху можно дойти вброд.Из-за обмеления реки не идёт на нерест рыбы, беспокоятся экологи. Кроме того, гибнут растения, которые являются кормом для животных. При этом эксперты говорят, что воды в скором будущем может не хватить и людям. В резервуарах Кишинева хранится запас на два дня и при неблагоприятном исходе город может оказаться на грани обезвоживания.При этом Киев заявляет, что в обмелении реки виновата Молдавия. По мнению Украины, река мелеет из-за молдавской промышленности и отходов.













