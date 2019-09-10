Встречное предложение было озвучено главе Российской академии наук Александру Сергееву.

В прошлое воскресенье, 8 сентября, президент Российской академии наук Александр Сергеев совершил рабочую поездку в столицу Монгольского государства Улан-Батор. Глава Монголии Халтмаагийн Баттулга выступил с инициативой создать новую организацию – Евразийское патентное агентство. Данная организация призвана защищать интеллектуальную собственность представителей государств, которые относятся к восточноазиатскому направлению. Соответственно, на встрече обсуждались вопросы законодательства, связанные с этой инициативой. По информации, предоставленной Российской академией наук, глава ведомства поддержал идею создания нового агентства от лидера монгольского народа.

Кроме этого, во время рабочего визита Александра Сергеева в Монголию, был обсуждён ряд других вопросов. Так, в частности, создание экологически чистых продуктов и добыча редких элементов, залежи которых находятся в земле, было позитивно встречено обеими сторонами – Россия и Монголия договорились двигаться совместно в этих направлениях. Стороны также договорились расширить некоторые исследовательские проекты, организованные двумя государствами. Одной из ключевых тем для обсуждения стал проект по получению электрической энергии при помощи солнечных батарей и последующей её доставки потребителю. Речь идёт о территории пустыни Гоби. Для реализации поставленных задач стороны договорились о создании так называемых умных систем электроснабжения.