ИА «Ореанда-Новости». Федеральный судья в США оштрафовал мотоциклетный клуб «Монголы» на 500 тыс. долларов по делу о рэкете и заговоре, но отказался поддержать правительственную инициативу о лишении клуба собственного логотипа – наездника, стилизованного под Чингисхана в солнечных очках верхом на велосипеде.

Прокуроры доводили суду присяжных, что этот логотип является отличительным знаком банды из Лос-Анджелеса, ответственной за торговлю наркотиками, избиения и убийства. Они утверждали, что байкеры носили подобные нашивки для запугивания обывателей. Эти обвинения были официально приняты ещё в 2008 году, прокуроры напомнили, что утверждённый властями приказ позволяет любому сотруднику правоохранительных органов остановить байкера в подобной куртке и конфисковать вещь с хулиганской нашивкой.

Суд ещё в 2018 году вынес первый приговор клубу за рэкет и постановил конфисковать предметы с символикой «Монголов». Но в начале этого года окружной судья аннулировал эту часть вердикта, заявив, что приговор нарушает права Первой поправки к свободе ассоциации и защиту Восьмой поправки от чрезмерных наказаний. Согласно последнему приговору суда, клуб оштрафован на полмиллиона долларов, его участники отправляются на пятилетний испытательный срок. Скандальный логотип клуба было решено оставить без изменений.