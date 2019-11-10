ИА «Ореанда-Новости». Журналист из Японии раскритиковал пейзажи, которые можно увидеть в поездке по России.

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на статью Мититаки Хаттори в издании Asahi Shimbun.

Журналист отметил, что ожидания от поездки по Транссибирской магистрали того не стоят. По его мнению, население Японии зря считают магистраль романтичной. Всё, что можно будет увидеть в поездке – грязные окна и монотонные пейзажи.

Пейзаж, конечно, зависит от участка трассы, но в большинстве своём вид из окна открывается на поля, леса и деревья, посаженные вдоль железной дороги. В последнем случае обзор и вовсе ограничен.

Подведя итог, автор статьи назвал путешествие по Транссибирской магистрали пребыванием в закрытом пространстве, наблюдая одинаковые пейзажи изо дня в день.