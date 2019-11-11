11.11.2019, 07:14
Моралес сделал заявление о том, что его пытаются взять под арест
ИА «Ореанда-Новости» Бывшим главой Боливии Эво Моралесом было сказано о том, что его пытаются взять под арест.
Моралес заявил в Twitter, что сотрудник правоохранительных органов признался, что ему было приказано арестовать бывшего президента Боливии. Также Моралес сказал о том, что на его дом было совершено нападение. Бывший глава Боливии заявил, что верховенство закона подрывается переворотом.
Ранее министром здравоохранения Боливии Габриэлой Монтаньо было сказано, что полиция пытается задержать Эво Моралеса. Однако в полиции заявили, что у них нет ордера на арест членов правительства и бывшего президента страны. По словам представителя полиции Юрия Кальдерона, от прокуратуры Боливии к ним не приходил ордер на арест Моралеса.
Моралес заявил в Twitter, что сотрудник правоохранительных органов признался, что ему было приказано арестовать бывшего президента Боливии. Также Моралес сказал о том, что на его дом было совершено нападение. Бывший глава Боливии заявил, что верховенство закона подрывается переворотом.
Ранее министром здравоохранения Боливии Габриэлой Монтаньо было сказано, что полиция пытается задержать Эво Моралеса. Однако в полиции заявили, что у них нет ордера на арест членов правительства и бывшего президента страны. По словам представителя полиции Юрия Кальдерона, от прокуратуры Боливии к ним не приходил ордер на арест Моралеса.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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