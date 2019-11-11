Моралес заявил в Twitter, что сотрудник правоохранительных органов признался, что ему было приказано арестовать бывшего президента Боливии. Также Моралес сказал о том, что на его дом было совершено нападение. Бывший глава Боливии заявил, что верховенство закона подрывается переворотом.Ранее министром здравоохранения Боливии Габриэлой Монтаньо было сказано, что полиция пытается задержать Эво Моралеса. Однако в полиции заявили, что у них нет ордера на арест членов правительства и бывшего президента страны. По словам представителя полиции Юрия Кальдерона, от прокуратуры Боливии к ним не приходил ордер на арест Моралеса.