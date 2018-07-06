



ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ . Сегодня днём жители Камчатского края снова почувствовали мощное землетрясение. Как сообщают информационные службы, два мощных толчка произошли в 13:40 по камчатскому времени. Их сила была ощутима в городах: Петропавловск-Камчатский, Елизово и Вилючинск. Магнитуда толчка составила 5,7 балла, а мощность колебаний, которую почувствовали жители региона – от 4-х до 5-и баллов.

Жители Петропавловска-Камчатского сообщают, что ощутили значительные толчки земли: в квартирах качалась мебель, звенела посуда, в магазинах с товарных полок сыпалась продукция. Многие стали покидать здания из соображений безопасности.





По данным сейсмостанции «Петропавловск» камчатского филиала Геофизической службы Российской Академии Наук, эпицентр землетрясения был зарегистрирован на глубине 70 километров у юго-восточного побережья полуострова, на расстоянии 200 километров южнее столицы региона.





В Министерстве по чрезвычайным ситуациям Камчатки сообщили, что группа специалистов направлена на проверку зданий и сооружений в местах, которые затронуло землетрясение. Спасатели оценят наличие каких-либо серьёзных повреждений в результате сейсмособытия. Угроза цунами объявлена не была.





Камчатский полуостров является самой сейсмоопасной территорией Российской Федерации. Землетрясения здесь случаются постоянно. Сейсмологи внимательно отслеживают активность земной коры и всегда сообщают жителям региона о подозрениях даже на малейшие колебания. Большинство из землетрясений на Камчатке не ощущаются, но бывают и значительные подземные толчки силой в 4-5 баллов. По данным средств массовой информации, последнее мощное землетрясение было зарегистрировано у берегов Камчатского полуострова в конце мая этого года. Тогда магнитуда события составила 6,5 балла. Эпицентр землетрясения был зафиксирован в 326 километрах северо-восточнее Петропавловска-Камчатского. Ближайшим населённым пунктом к эпицентру стал посёлок Усть-Камчатск. Он находился в 140 километрах южнее. В краевой столице и посёлке тогда ощущались толчки в 3 и 4 балла соответственно. Пострадавших в результате этого события не было.