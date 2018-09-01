ИА «Ореанда-Новости». В Стамбуле завершилась встреча предстоятеля Русской православной церкви (РПЦ) патриарха Кирилла с патриархом Константинопольским Варфоломеем I. Встреча состоялась в рамках очередной сессии Синода Вселенского патриархата, которая состоялась с 29 по 31 августа 2018 года, и все члены смогли на ней присутствовать. После завершения общей встречи состоялись переговоры один на один в присутствии одних лишь переводчиков.

РПЦ, комментируя встречу, заявил, что подвижная и нестабильная ситуация в мире вынудила перейти к конфиденциальному разговору, пусть в нём и были затронуты темы, которые сложно было назвать «тайной за семью печатями», он добавил, что диалог напоминал скорее разговор двух братьев.

По итогам встречи на пресс-конференции Вселенский патриарх подчеркнул всю важность взаимодействия представителей духовенства, особенно в обсуждении и решении таких важных вопросов. Варфоломей отметил, что диалог – это путь, указанный самим Богом, и в его силу нужно верить. Раз даже политические деятели используют его как инструмент в решении глобальных проблем страны, то гораздо больше религиозные деятели должны использовать религиозный путь диалога для решения вопросов.

Переговоры завершились словами о единстве, патриарх Кирилл не раз произносил слова, в которых были недвусмысленные намёки на единство церкви, в то время как на повестке дня стояло предоставление автокефалии Украинской православной церкви (УПЦ).

На просьбу журналистов прокомментировать итоги и ход обсуждения этой темы, глава РПЦ ответил, что не хотел бы раскрывать детали без согласования со Вселенским патриархом, хоть, по его словам, ничего секретного не звучало, не было ничего такого, что могло бы поднять взрыв в сознании людей и, в общем и целом, разговор сложился очень правильно.

Однако, сдержанные оценки переговоров со стороны патриарха Кирилла заставляют задуматься о том, что всё сложилось далеко не так удачно, как хотелось бы РПЦ и встреча прошла не принесла желаемых результатов. Духовник отвечал явно без того удовольствия, с каким выходят после успешных переговоров. Позже из заявлений других участников выяснилось, что Вселенский патриархат намерен любыми способами предоставить автокефалию УПЦ.