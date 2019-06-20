ИА «Ореанда-Новости» . Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что США продолжают наращивать конфронтацию на Ближнем Востоке. По его словам, в Москве с сожалением относятся к решению Пентагона отправить в регион зенитно-ракетные комплексы Patriot.

«Остаётся только сожалеть, что США играют мускулами, демонстрируют решимость оказывать прессинг на Иран», — заявил дипломат журналистам в четверг, 20 июня. Рябков также выразил надежду, что действия Вашингтона не приведут «к возникновению искры, от которой разгорится пожар». «Дестабилизация настолько опасна, особенно в этом регионе, что, пока не поздно, всем тем, кто слишком безответственно, слишком легко относится к подобного рода шагам, пора остановиться», — приводит его слова «Интерфакс».

Накануне, 19 июня, стало известно об отправке США нового военного контингента на Ближний Восток. Он будет включать в себя комплексы Patriot, а также пилотируемый самолёт-разведчик и беспилотники. Представитель Пентагона коммандер Ребекка Ребарич подтвердила «РИА Новости» данную информацию, отметив, что в регион также будет переброшено около 1 тыс. человек.

«США не добиваются конфликта с Ираном, но мы способны и готовы защищать силы США и наши интересы в регионе», — заявила она.

Отношения между США и Ираном обострились весной прошлого года после того, как американский лидер Дональд Трамп заявил о намерении Вашингтона выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий по Ирану, который предусматривает отмену санкций против исламской республики в обмен на её отказ от ядерных разработок. В дальнейшем на протяжении года Вашингтон неоднократно вводил ограничения против различных сфер экономики Ирана, а также против граждан этой страны.