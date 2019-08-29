29.08.2019, 14:22
Москва вошла в число 40 лучших городов мира по безопасности
ИА «Ореанда-Новости» Рейтинг составили издания The Economist Intelligence Unit и The Economist.
Эксперты проанализировали 60 крупнейших городов мира, учитывая различные показатели. В первую очередь их интересовала личная безопасность, цифровая и безопасность здравоохранения и другие.
В итоге рейтинг самых безопасных городов мира Токио. На втором месте оказался Сингапур и на третьем Осака.
Кроме них в список вошли, в частности, Вашингтон, Мельбурн, Торонто.
Москва заняла в рейтинге 37 место, оказавшись, таким образом, в середине списка.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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