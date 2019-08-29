ИА «Ореанда-Новости» Рейтинг составили издания The Economist Intelligence Unit и The Economist.

Эксперты проанализировали 60 крупнейших городов мира, учитывая различные показатели. В первую очередь их интересовала личная безопасность, цифровая и безопасность здравоохранения и другие.

В итоге рейтинг самых безопасных городов мира Токио. На втором месте оказался Сингапур и на третьем Осака.

Кроме них в список вошли, в частности, Вашингтон, Мельбурн, Торонто.

Москва заняла в рейтинге 37 место, оказавшись, таким образом, в середине списка.