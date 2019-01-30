ИА "Ореанда-Новости". В доме и рабочем кабинете мэра Риги Нила Ушакова состоялись обыски, однако обвинения ему предъявлены не были. После следственных действий он вернулся к работе. При этом оппоненты Ушакова уже заявили о необходимости отставки мэра латвийской столицы.

По данным латышских изданий, сегодня, 30 января, около 13 часов по Москве оперативники национального Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией явились с ордером на обыск в Рижскую думу. Примерно в то же время оперативные действия прошли в загородном доме мэра латвийской столицы Нила Ушакова, пишет РБК.

По информации латышских средств массовой информации, из рабочего кабинета главы столицы Латвии сотрудники правоохранительных органов вынесли компьютер, большую папку с документами, несколько портфелей. Часть вещественных доказательств была также изъята сотрудниками Бюро из дома Ушакова.

После проведённых обысков 42-летний мэр латвийской столицы появился перед журналистами и сделал заявление, в котором подчеркнул, что не совершал каких-либо преступлений. «Положив руку на сердце, я могу сказать, что моя совесть чиста», - заявил он в эфире телеканала TVNET, который вёл прямую трансляцию с места событий. При этом мэр Риги подчеркнул, что обвинений ему не предъявлено и фигурантом по какому-либо уголовному делу он не проходит.

По данным РБК, обыски у мэра Риги могут быть связаны с уголовным делом о закупках транспорта. Правоохранительные органы Латвии с конца 2018 года занимаются расследованием дела о взятках, в получении которых подозреваются работники Рижской думы и муниципальной транспортной компании Rigas Satiksme.

Напомним, Нил Ушаков возглавляет социал-демократическую партию Латвии «Согласие». Кресло мэры политик занимает с 2009 года. Его партия имеет большинство в Рижском городском парламенте. Летом 2017 года Ушаков был переизбран в качестве мэра Риги на третий срок.