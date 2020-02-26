ИА «Ореанда-Новости» . На Украине неизвестный мужчина поджёг себя рядом со зданием офиса президента в знак протеста против «коррупции и безвластия». Об этом сообщает телевизионный канал «НАШ».

Инцидент произошёл у офиса Зеленского вовремя протестной акции против реформы в медицинской сфере. Совершившего самоподжог неизвестного мужчину успели оперативно потушить. Он получил ожоги рук, однако значительно не пострадал и смог самостоятельно подняться и объяснить цели своего поступка. По словам мужчины, причиной поджога стали «процветающие в стране коррупция и безвластие», а также «кража» его земельного участка.

Организовавшие акцию протеста активисты заявили, что мужчина не является одним из митингующих медиков.