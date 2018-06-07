ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Стокгольме мужчину, который стал исполнителем теракта в апреле 2017 года, суд вынес наказание. Его приговорили к пожизненному заключению.

Напомним, тогда Рахмат Акилов совершил наезд на людей в центре города. Под колёсами автомобиля, которым он управлял, погибло пять человек, ещё в три раза больше людей получили травмы. Его грузовик въехал в толпу людей на пешеходной улице в центре города, он проследовал около полукилометра, потом врезался в торговый центр.

В шведском СМИ заявили, что суд Стокгольма озвучил приговор исполнителю теракта, его действия судья посчитал достаточными, чтобы провести за решёткой всю оставшуюся жизнь. По всем шведским СМИ транслировали эту пресс-конференцию.

Узбекистанец Акилов был первым подозреваемым в этом преступлении, его задержали в тот же день. С момента ареста он всё это время находился под стражей.

Уже после задержания мужчина сам признался, что это он совершил тот наезд и сотрудничал с правоохранительными органами, пока длился процесс следствия. Слушания суда длились с 13 февраля по 2 мая.

Мужчина неоднократно заявлял о том, что симпатизирует запрещённой в России организации «Исламское государство», оно является террористическим. Улики в телефоне подтверждали это. Причиной по которой он это сделал, стала его месть Швеции за то, что она участвует в борьбе против «Игил» (запрещена в России).

Его признали виновным в убийстве пяти людей и в попытке убийства 119 человек. Напомним, согласно законам Швеции, осуждённый на пожизненный срок может через 18 лет просить изменить его наказание и сделать срок не пожизненным, а ограничить свободу на определённое количество времени.

В случае, если он всё же покинет тюрьму, мужчина будет лишён возможности остаться в Швеции, он будет должен покинуть страну, возврат ему закрыт.

При этом адвокат Ахилова заявила, что её подзащитный скорее всего не станет обжаловать решение суда. Об этом Йохан Эрикссон говорила несколько ранее.



