Из-за военного-технического сотрудничества между Россией и Мьянмой, большая часть технического вооружения Мьяны составляют российские истребители МиГ-29. Сейчас иностранное государство решило купитьПервоначальный заказ был сделан на Су-30СМ, но данные истребители относятся в прошлому поколению и не дадут полноценно держать под контролем Юго-Восточную Азию. При достижении соглашения о приобретения истребителей,