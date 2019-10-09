ИА «Ореанда-Новости»Россия продаст свои истребители 5 поколения Су-57 Мьянме.

Из-за военного-технического сотрудничества между Россией и Мьянмой, большая часть технического вооружения Мьяны составляют российские истребители МиГ-29. Сейчас иностранное государство решило купить 6 истребителей пятого поколения Су-27. В дальнейшем планируется покупка ещё одной аналогичной партии.

Первоначальный заказ был сделан на Су-30СМ, но данные истребители относятся в прошлому поколению и не дадут полноценно держать под контролем Юго-Восточную Азию. При достижении соглашения о приобретения истребителей, поставка будет возможна в середине 2020 года.