09.10.2019, 01:19
Мьянма купит истребители Су-57
ИА «Ореанда-Новости». Россия продаст свои истребители 5 поколения Су-57 Мьянме.
Из-за военного-технического сотрудничества между Россией и Мьянмой, большая часть технического вооружения Мьяны составляют российские истребители МиГ-29. Сейчас иностранное государство решило купить 6 истребителей пятого поколения Су-27. В дальнейшем планируется покупка ещё одной аналогичной партии.
Первоначальный заказ был сделан на Су-30СМ, но данные истребители относятся в прошлому поколению и не дадут полноценно держать под контролем Юго-Восточную Азию. При достижении соглашения о приобретения истребителей, поставка будет возможна в середине 2020 года.
Из-за военного-технического сотрудничества между Россией и Мьянмой, большая часть технического вооружения Мьяны составляют российские истребители МиГ-29. Сейчас иностранное государство решило купить 6 истребителей пятого поколения Су-27. В дальнейшем планируется покупка ещё одной аналогичной партии.
Первоначальный заказ был сделан на Су-30СМ, но данные истребители относятся в прошлому поколению и не дадут полноценно держать под контролем Юго-Восточную Азию. При достижении соглашения о приобретения истребителей, поставка будет возможна в середине 2020 года.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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