Пресс-секретарем таиландских военно-морских сил Прачаратом Сирисаватом сказано, что субмарина способна погружаться на глубину до 300 метров. Также он отметил, что лодка может находиться под водой в автономном положении до 45 суток.По его словам, Мьянма намерена провести с Россией переговоры, которые будут касаться закупок новых субмарин этого класса. Ранее Таиланд также планировал приобрести российские подводные лодки, но затем заключил договор с Китаем на покупку у этой страны трёх субмарин.