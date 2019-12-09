09.12.2019, 11:51
Мьянма осуществит вывод в Андаманское море созданной в России субмарины
ИА «Ореанда-Новости». В СМИ Таиланда появились сообщения о том, что в Андаманском море патрулирует дизельная подводная лодка, созданная в России. Лодка была куплена Мьянмой у Индии. По сообщениям, таиландским военно-морским силам теперь необходимо заниматься постоянным отслеживанием субмарины.
Пресс-секретарем таиландских военно-морских сил Прачаратом Сирисаватом сказано, что субмарина способна погружаться на глубину до 300 метров. Также он отметил, что лодка может находиться под водой в автономном положении до 45 суток.
По его словам, Мьянма намерена провести с Россией переговоры, которые будут касаться закупок новых субмарин этого класса. Ранее Таиланд также планировал приобрести российские подводные лодки, но затем заключил договор с Китаем на покупку у этой страны трёх субмарин.
Пресс-секретарем таиландских военно-морских сил Прачаратом Сирисаватом сказано, что субмарина способна погружаться на глубину до 300 метров. Также он отметил, что лодка может находиться под водой в автономном положении до 45 суток.
По его словам, Мьянма намерена провести с Россией переговоры, которые будут касаться закупок новых субмарин этого класса. Ранее Таиланд также планировал приобрести российские подводные лодки, но затем заключил договор с Китаем на покупку у этой страны трёх субмарин.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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