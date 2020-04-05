05.04.2020, 16:09
Мясников дал советы, как самоизолироваться, чтобы потом не испытывать чувство стыда
ИА «Ореанда-Новости». Александр Мясников, работающий в России телеведущим и врачом, в Telegram дал рекомендации во время самоизоляции создать расписание и следовать ему, рассказывает РИА Новости.
По словам специалиста, выйти из карантина необходимо так, чтобы перед близкими и родными не было стыдно. Пребывание в ограниченном пространстве он обозначил как огромный стресс.
По его словам, напряжение, возникающее в данной ситуации между членами семьи, усиливается неуверенностью в своём будущем и страхами перед неизвестным заболеванием. Врач обратил внимание на то, что на вахтах и в походах люди всегда заняты делом.
Эксперт предлагает составить расписание. Он порекомендовал россиянам ложиться спать и вставать в одно и то же время. Кроме того, специалист заявил, что нужно также в самоизоляции смотреть кинокартины, читать, заниматься гимнастикой. Пру этом он советует меньше сидеть у экранов телевизоров и больше читать.
По словам специалиста, выйти из карантина необходимо так, чтобы перед близкими и родными не было стыдно. Пребывание в ограниченном пространстве он обозначил как огромный стресс.
По его словам, напряжение, возникающее в данной ситуации между членами семьи, усиливается неуверенностью в своём будущем и страхами перед неизвестным заболеванием. Врач обратил внимание на то, что на вахтах и в походах люди всегда заняты делом.
Эксперт предлагает составить расписание. Он порекомендовал россиянам ложиться спать и вставать в одно и то же время. Кроме того, специалист заявил, что нужно также в самоизоляции смотреть кинокартины, читать, заниматься гимнастикой. Пру этом он советует меньше сидеть у экранов телевизоров и больше читать.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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