По словам специалиста, выйти из карантина необходимо так, чтобы перед близкими и родными не было стыдно. Пребывание в ограниченном пространстве он обозначил как огромный стресс.По его словам, напряжение, возникающее в данной ситуации между членами семьи, усиливается неуверенностью в своём будущем и страхами перед неизвестным заболеванием. Врач обратил внимание на то, что на вахтах и в походах люди всегда заняты делом.Эксперт предлагает составить расписание.Кроме того, специалист заявил, что нужно также в самоизоляции смотреть кинокартины, читать, заниматься гимнастикой. Пру этом он советует меньше сидеть у экранов телевизоров и больше читать.