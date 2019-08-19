ИА "Ореанда-Новости" Около восьмидесяти человек пострадали от вспышки инфекционной болезни, зафиксированной на территории испанского региона Андалусии. Причиной заболевания стал мясной рулет, производимый одной из местных марок.

Автономное сообщество Андалусия расположено на юге Испании. Здесь, по сведениям газеты под названием Periodico, восемьдесят человек почувствовали недомогание, симптомы которого свидетельствуют о листериозе. Пятьдесят шесть человек пришлось госпитализировать. По информации, предоставленной региональной службой здравоохранения, наиболее тяжёлая ситуация в минувший понедельник, 19 августа, сложилась в Севилье. Здесь зарегистрировано сорок случаев заболевания листериозом. Кроме того, эта инфекция проявила себя в таких испанских городах как Кадис, Малага, Гранада и Уэльва. В медицинские учреждения этих населённых пунктов также поступили больные с подозрением на листериоз.

В настоящий момент стало известно, что причиной вспышки инфекции стал мясной рулет местной марки «La Mecha». Эта мясная продукция выпускается севильской компанией под названием «Magrudis». По предварительным данным, инфекция могла сохраниться даже под плёнкой, в которую был упакован данный рулет. Способность долгое время не погибать в продуктах питания, даже при наличии барьерной плёнки, является особенностью листериоза.

Стоит отметить, что листериоз является заболеванием инфекционного характера, который встречается как у человека, так и у животных. Болезнь вызывается патогенными представителями рода Listeria. Особенность инфекции заключается в том, что существует огромное количество источников и мест хранения инфекции. Она может распространиться многими путями. Кроме того, инфекция способна привести к летальному исходу, особенно если речь идёт о младенцах или людях, страдающими иммунодефицитными заболеваниями.