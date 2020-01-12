О спасении погорельца рассказали в службе полиции штата Аляска.В четверг вертолёт службы полиции отправился на поиски Тайсона Стила, который проживал в отдаленной местности. Мужчина не выходил на связь на протяжении нескольких недель.Стил более трёх недель оставался при минусовых температурах без средств связи и крова, заявлено в сообщении.