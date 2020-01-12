12.01.2020, 07:54
На Аляске мужчина несколько недель боролся на морозе за жизнь
ИА «Ореанда-Новости». В отдаленной местности Аляски в течение 23 дней выживал на морозе мужчина, который потерял при пожаре собаку и дом. О спасении погорельца рассказали в службе полиции штата Аляска.
В четверг вертолёт службы полиции отправился на поиски Тайсона Стила, который проживал в отдаленной местности. Мужчина не выходил на связь на протяжении нескольких недель.
Полицейские нашли разыскиваемого возле самодельного укрытия. На снегу мужчина написал слово SOS. Хижина Стила сгорела при пожаре в середине декабря. В огне погибла его собака.
Стил более трёх недель оставался при минусовых температурах без средств связи и крова, заявлено в сообщении.
В четверг вертолёт службы полиции отправился на поиски Тайсона Стила, который проживал в отдаленной местности. Мужчина не выходил на связь на протяжении нескольких недель.
Полицейские нашли разыскиваемого возле самодельного укрытия. На снегу мужчина написал слово SOS. Хижина Стила сгорела при пожаре в середине декабря. В огне погибла его собака.
Стил более трёх недель оставался при минусовых температурах без средств связи и крова, заявлено в сообщении.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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