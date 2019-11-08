ИА «Ореанда-Новости». Молодая семейная пара из Австралии пожаловались на то, что их и ещё 20 родственников сняли с рейса, пишет РИА Новости.



Сообщается, что их сняли с самолёта из-за «мусульманской внешности». Родственники возвращались в Мельбурн после празднования свадьбы на острове, но во время подготовки ко взлёту между ними и экипажем произошла ссора. В результате их высадили и вернули в аэропорт.



Однако сами пассажиры утверждают, что это произошло из-за того, что они являются мусульманами.