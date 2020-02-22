ИА «Ореанда-Новости». Президент Швейцарии Симонетта Соммаруга решила отпраздновать свой юбилей в необычной компании. На торжество в честь шестидесятилетия приглашены все желающие, рожденные в этот же день, а именно 14 мая 1960 года.

Открытки с приглашениями отпраздновать свой день рождения «по-королевски», в буквально смысле этого слова, получили 258 человек по всей стране. А если почта каким-то образом не дошла, то о приглашении можно было узнать из Тwitter.

Для того, что бы попасть на торжественный приём к президенту, счастливчикам просто нужно заполнить специальную онлайн-форму, приложив скан паспорта, подтверждающего личность.

О деталях праздника пока ничего не известно. Но торжество пройдёт в Берне.