ИА «Ореанда-Новости». На судне Diamond Princess медики выявили заражение коронавирусом у 44 американцев.

Медики выявили заражение коронавирусом у 44 американцев, которые находились на борту судна Diamond Princess в Японии. Об этом сообщил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи в эфире телеканала CBS News.

Фаучи заявил, что эти сорок заразившихся американцев останутся в Японии. Их госпитализируют в больницы. Остальные же пассажиры судна должны быть эвакуированы самолётом на базы ВВС в США.

Вирусолог отметил, что все граждане США будут помещены в двухнедельный карантин после того, как вернутся на родину. Кроме того он отметил, что если сдерживание болезни не будет более успешным, чем сейчас, то коронавирус станет глобальной эпидемией.